Lo Sporting Lisbona spaventa, il Bayern Monaco reagisce e vince in rimonta. A passare in vantaggio nel match all'Allianz Arena (valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League) sono i portoghesi con un autogol di Kimmich, ma la reazione dei bavaresi arriva in appena quattro minuti: al 65' al 69' vanno in rete Gnabry e Karl, mentre al 77' ci pensa Tah a chiudere i giochi con il definitivo 3-1.