Il generoso rigore fischiato all'ultimo su Wirtz punisce l'Inter e premia il Liverpool. Intercettato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan commenta a caldo il bruciante ko nerazzurro a San Siro: "Fa male perdere una partita del genere, lotti per 85' e un rigore così non si può spiegare. Bisogna alzare la testa, guardare avanti e provare a cambiare le cose", le brevi ma decise dichiarazioni dell'armeno.