Il generoso rigore fischiato all'ultimo su Wirtz punisce l'Inter e premia il Liverpool. Intercettato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan commenta a caldo il bruciante ko nerazzurro a San Siro: "Fa male perdere una partita del genere, lotti per 85' e un rigore così non si può spiegare. Bisogna alzare la testa, guardare avanti e provare a cambiare le cose", le brevi ma decise dichiarazioni dell'armeno. 

Sezione: News / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 23:27
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
