La decisione del Liverpool di punire Mohamed Salah, escludendolo dalla lista dei convocati per la gara con l'Inter di stasera, è stato uno dei temi affrontati da Xabi Alonso nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Real Madrid-Manchester City. A precisa domanda, il tecnico dei blancos ha preferito non addentrarsi in una questione così delicata: "Queste sono decisioni prese dal Liverpool. Ovviamente, ci sfuggono molti dettagli di ciò che sta accadendo, ed è per questo che non spetta a me fare delle valutazioni".