Dopo le ore precedenti costellate dall'ottimismo circa il recupero di Manuel Akanji, l'ultim'ora del momento è che l'ex difensore del Manchester City ha recuperato e stasera dovrebbe giocare dal primo minuto, come ha fatto sapere Sky Sport. Nell'ipotesi di formazione dell'emittente televisiva è la difesa l'unico reparto da rifinire. Luis Henrique resta ancora avanti nel ballottaggio con Carlos Augusto per la corsia di destra. Completano il centrocampo i soliti Barella e Mkhitaryan sulle mezzali, Calhanoglu in cabina di regia e Dimarco esterno a sinistra. Attacco affidato alla ThuLa.