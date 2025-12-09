La Gazzetta dello Sport individua nei duelli sulle corsie esterne un punto cardine di Inter-Liverpool di stasera. In particolare occhio alla sfida Dimarco-Szoboszlai, qualora l'ungherese dovesse essere schierato alto a destra come già gli è capitato in stagione.

"Dall’arrivo di Slot ha ricoperto più ruoli, ha fatto anche il terzino, ma ormai gioca stabilmente come esterno offensivo che parte da destra. Quando si accende, Szoboszlai sa essere davvero irresistibile: sabato, tra l’altro, ha segnato il gol che sembrava aver risolto i problemi a Leeds, prima del pareggio incassato al minuto 96 da Tanaka. È abituato a saltare gli avversari con il dribbling, a calciare dalla distanza, a suggerire linee di passaggio. Dimarco dovrà occuparsi di lui, assistito in raddoppio da Bastoni, con l’obiettivo di tenerlo lontano dall’area di Sommer - si legge -. Ma la sfida sarà intrigante anche a campi invertiti. Dimarco è un’opzione costante della manovra dell’Inter, può spostare il baricentro molto avanti se gli sarà concesso. Per poi andare al cross dal fondo oppure inserirsi centralmente. Non è un esterno che disorienta il diretto rivale con le finte ma è in grado di travolgerlo con la velocità e il tempismo. Ogni dettaglio e ogni metro dentro a una grande partita possono essere decisivi ma sul fronte sinistro di Chivu è lecito attendersi qualche smottamento".

