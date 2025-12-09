La sesta giornata della League Phase di Champions League prende il via in Kazakistan, dove va in scena la sfida tra Kairat Almaty (battuto dall'Inter a San Siro) e l'Olympiacos. A spuntarla sono i greci con lo zampino di Mehdi Taremi: entrato in campo al 62', l'ex attaccante dell'Inter ci impiega undici minuti per servire a Martins l'assist vincente che vale il definitivo 1-0.

Alle 18.45 scendono in campo Bayern Monaco e Sporting Lisbona, mentre alle 21 sono in programma altre sei gare oltre a Inter-Liverpool.