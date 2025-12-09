Stasera i cancelli di San Siro apriranno alle 19, a due ore dal fischio d'inizio di Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. La gara viaggia verso il sold out ma sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi, acquistabili anche nelle. biglietterie dello stadio a partire dalle 18.
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso.
Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.
Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.
Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.
Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.
Ingresso 10: tifosi ospiti del Liverpool al terzo anello blu.
Ingresso 8: pass di servizio.
Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.
La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.
In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:29 Inter-Como, Luis Henrique svetta su tutti. Poi è gran lotta per il podio
- 16:25 liveYouth League, Inter-Liverpool 2-0 al 30': La Torre da fuori, grandissimo gol! Che partenza dei nerazzurri
- 16:14 Disponibile da oggi il Winter Pack coi biglietti per Napoli, Lecce e Pisa: prezzi da 19 euro
- 16:00 Sabatini: "Chivu all'Inter ha fatto una rivoluzione gentile. È un personaggio da preservare"
- 15:45 Mourinho: "Conte tra i più bravi dal punto di vista della preparazione. Ed è molto esigente sul mercato"
- 15:31 Caso Salah, Di Canio: "Atto egoistico enorme del giocatore, con il Liverpool la storia è finita"
- 15:17 Milan-Como, ipotesi Perth verso il tramonto: troppo stringenti i paletti delle federazioni locali
- 15:02 Salah non convocato per Inter-Liverpool, Xabi Alonso: "Non spetta a me valutare la decisione"
- 14:48 Marcatori Inter-Liverpool, Lautaro e Thuram in cima alla lavagna. Occhio alla voglia di gol europeo di Isak
- 14:35 Lautaro Martinez faro dell'attacco della Top XI di giornata. Citati altri due interisti
- 14:20 Sky - Inter-Liverpool, Akanji sta meglio: convocazione possibile. Formazione, dubbio a destra per Chivu
- 14:06 Verso Inter-Liverpool, i cancelli di San Siro aprono alle 19: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 13:53 Bookies - Inter in vantaggio sul Liverpool, ma per i risultati esatti le ipotesi preferite sono a segno 'X'
- 13:38 Tensioni Iran-Usa, Taremi rischia di saltare la Coppa del Mondo: il punto
- 13:25 Michieletto: "Vedrei bene Bisseck pallavolista. Io e Romanò come la ThuLa? All'inizio volevo fare Dimarco"
- 13:10 Giaretta, DS Pafos: "Che storia Zielinski. Preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 mln"
- 13:03 videoTempo di pranzo UEFA per l'Inter e il Liverpool: le immagini dell'arrivo delle due delegazioni
- 12:57 Balotelli: "Mou stava provando il tridente con me, Eto'o e Milito per Madrid. Poi cambiò idea"
- 12:42 CdS - Inter sempre lassù pure con Chivu: non era scontato. Battere oggi il Liverpool significherebbe...
- 12:28 GdS - Inter-Liverpool, fasce decisive: occhio soprattutto al duello Dimarco-Szoboszlai
- 12:13 Salah e il Liverpool, la diatriba corre sui social: autoscatto polemico dell'egiziano in palestra
- 12:00 Il giorno di INTER-LIVERPOOL, le ULTIME e la PROBABILE: dubbio AKANJI. CAMBIO a DESTRA?
- 11:45 Inter-Liverpool in Youth League, il vice allenatore dei Reds Wiles: "Vogliamo una buona prestazione"
- 11:30 Sacchi: "Napoli e Inter le più attrezzate per vincere lo scudetto, ma il Milan senza coppe può avere un vantaggio nel periodo decisivo"
- 11:16 Bergomi e la passione Liverpool: "Nasce tutto grazie alla RAI. Chi può far male ai Reds? Dico Thuram"
- 11:02 Berenbruch: "Mi ispiro a un ex interista. In nerazzurro dai 15 anni, ho imparato che..."
- 10:48 Maicon: "Emozionante vedere Chivu in panchina. Ecco il mio ricordo più bello a San Siro"
- 10:34 Akanji: "Ecco il mio compito nell'Inter. Se potessi ruberei la qualità tecnica di due miei compagni"
- 10:20 Oriali: "Mou e Conte fuoriclasse. L'Inter una seconda pelle, non vorrei mai giocare con loro. Sarei rimasto, ma..."
- 10:06 Condò: "Il Milan si iscrive per lo Scudetto. Napoli e Inter universalmente considerate migliori, ma..."
- 09:52 TS - Akanji, l'ora del dubbio: tutte le idee di Chivu per la difesa. Mkhitaryan torna dal 1'
- 09:38 TS - Inter-Liverpool, sfida nella sfida tra i reparti offensivi: i numeri del confronto
- 09:24 TS - Inter, tre motivi per vincere contro il Liverpool. Chivu può sorpassare ancora Inzaghi
- 09:10 CdS - Dubbio Akanji: farà il possibile. Per Dumfries il rientro non pare imminente
- 08:56 GdS - Doppia sfida Italia-Inghilterra: c'è una differenza imbarazzante, ma Chivu...
- 08:42 Il doppio ex Coutinho: "Inter e Liverpool hanno Dna vincente. Chivu? Cristian è davvero un leader. Carlos Augusto e Luis Henrique..."
- 08:28 Ince: "Inter pronta al decollo, ma occhio al Liverpool. Chivu? Posso dire che..."
- 08:14 GdS - Confermato Acerbi, Carlos Augusto a destra: la probabile formazione
- 08:00 Preview Inter-Liverpool - Chivu non smonta la Thu-La. Dubbio Akanji
- 07:30 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 00:00 Cancellati definitivamente gli incubi post Monaco
- 23:50 Arzignano, Mattioli dopo il pari con l'Inter U23: "Gli abbiamo lasciato meno spazio"
- 23:45 Adani ribadisce: "L'Inter di sabato uno spettacolo di completezza e occupazione degli spazi"
- 23:30 M. Orlando: "Quanto l'Inter gioca come contro il Como, non ce n'è per nessuno"
- 23:26 Milan, Landucci: "Questa squadra non molla mai. Leao? Domani mattina farà gli esami"
- 23:15 A San Siro un'altra grande notte europea. Inter-Liverpool da spettacolo: momenti diversi, ambizioni elevate
- 23:00 Genoa, De Rossi: "Vogliamo allontanarci dalla zona retrocessione. Norton Cuffy? Ha la fisicità da big europea"
- 22:49 L'Inter traslocherà a Monza per i quarti di Coppa Italia: San Siro occupato dalle Olimpiadi invernali
- 22:45 Il Milan compie una grande rimonta e torna in testa alla classifica: finisce 2-3 contro il Torino
- 22:30 Morata: "La frustrazione pesa. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare il Como"
- 22:15 Akinsanmiro, a Pisa crescita costante. E ora andrà in Coppa d'Africa: la conferma di Gilardino
- 22:00 Lautaro on fire, a San Siro ha sempre segnato in Champions nel 2025: 8 gol in 5 partite
- 21:45 San Siro insuperabile in Champions, l'Inter non perde da 18 partite: è la striscia più lunga nella storia
- 21:30 Passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria: Calhanoglu terzo in questa Champions League
- 21:15 Expected goals (senza rigori) e tiri in porta: Inter e Liverpool al comando in questa Champions League
- 21:00 Verso Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea: divieto di somministrazione e vendita di alcol a Milano e Bergamo
- 20:45 Luis Henrique si sblocca, il retroscena della Roma e la volontà dell'Inter: lo scenario a gennaio
- 20:30 Età e costi, la pista Vicario si complica. Occhio a Atubolu per la porta: la situazione
- 20:21 Liverpool, Alisson in conferenza: "Salah? Situazione non facile. L'Inter sta facendo bene da tempo. Sommer è un ottimo portiere"
- 20:15 Sky - Dubbio Akanji-Acerbi, a centrocampo riecco Mkhitaryan. Luis Henrique verso la conferma: la probabile
- 20:08 Liverpool, Slot in conferenza: "Salah torna? Non so rispondere a questo. L'Inter è forte e ha qualità. Da Inzaghi a Chivu..."
- 20:00 Il Genoa sorride prima dell'Inter: De Rossi trova la vittoria per 2-1 in casa dell'Udinese
- 19:45 Slot a Sky: "L'Inter è molto forte, domani sarà difficile ma ci proveremo". Poi risponde su Salah e Chiesa
- 19:30 Alisson a Sky: "Dispiace per Salah, ma siamo concentrati sull'Inter. Vogliamo tornare a vincere"
- 19:14 Bergomi: "Su Luis Henrique avevo tanti dubbi. L'Inter è gruppo, la credibilità di Chivu deve entrare nella testa dei giocatori"
- 19:00 Rivivi la diretta! Le PROBABILI, dubbio AKANJI, le PAROLE di CHIVU e il CASO SALAH: la VIGILIA di INTER-LIVERPOOL
- 18:52 Salah escluso dai convocati, la società ha scelto di appoggiare Slot: prevista anche una sanzione disciplinare per lo sfogo
- 18:38 Sky - Liverpool, Chiesa influenzato: una convocazione last minute non è da escludere
- 18:24 Inter-Liverpool, domani a San Siro il settimo incrocio. Una semifinale e due ottavi di Champions: tutti i precedenti
- 18:10 Genoa, due forfait pesanti per De Rossi: Frendrup e Ostigard out a Udine. E alla prossima c'è l'Inter