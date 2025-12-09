Ospite in collegamento con Sky Sport, Paolo Di Canio ha condannato il comportamento di Mohamed Salah che, a causa delle sue dichiarazioni rilasciate dopo la gara col Leed United, è stato escluso dalla lista dei convocati per Inter-Liverpool da Arne Slot: "La storia è finita, è difficile ripristinare un rapporto di rispetto dopo queste parole pesanti - il pensiero dell'ex attaccante -. Salah è stato un giocatore straordinario, degno rappresentante del Liverpool degli ultimi anni, ma a livello umano, da ciò che percepisco, non ha mai instaurato un rapporto extra campo con i compagni. Solo Alisson ha speso parole benevole per lui. Quello di Salah è un atto egoistico enorme, forse pensava di aver raggiunto un certo status nel club per fare quello che ha fatto. Ma si dimentica che la società gli ha dato tanto".