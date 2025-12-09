È un Benny Carbone particolarmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dei cronisti dopo il convincente 5-0 con cui l'Inter Primavera ha schiacchiato il Liverpool in Youth League. Ecco quanto raccolto da FcInterNews.it.

Giornata perfetta, oltre alla vittoria sono arrivati anche i playoff.

"I ragazzi si sono meritati questo passaggio al prossimo turno, abbiamo fatto tutta la competizione per meritarlo. La partita è stata positiva in tanti aspetti, sia in fase di possesso che di non possesso, e siamo riusciti a non prendere gol. Sono molto contento che abbiamo approcciato nel modo giusto. Tutti sono stati meravigliosi, anche chi è entrato dalla panchina: quando vedo questo coinvolgimento dei ragazzi sono molto contento".

FcIN - Lei ha chiesto grinta anche dopo il 4-0. È questo quello che voleva vedere nel secondo tempo?

"Ho detto ai ragazzi che mi è piaciuto lo spirito avuto in tutta la partita. All'intervallo ho chiesto attenzione e aggressività, i ragazzi l'hanno fatto molto bene. Il secondo tempo poteva finire 5-0 ma la partita poteva anche essere riperta come a Bologna, invece abbiamo gestito bene la palla e siamo stati più cinici a concretizzare le occasioni. Sono stato molto felice di vedere chi è entrato dalla panchina essere determinante".

Quattro marcatori diversi, altro aspetto positivo nonostante le assenze.

"Abbiamo perso dei pezzi durante il campionato, vogliamo recuperarli e ci vuole tempo. Sono felice per Mancuso che è stato fermo per tanto tempo: non l'ho mai avuto ma sapevo la sua forza e sono contento di poterlo metterlo in campo, per me è davvero forte e ha una grande prospettiva. Poi è rientrato Moressa che era fermo un mese per una distorisione. Anche lui è entrato iun modo incredibile, è da quattro partite che fa motlo bene. Stiamo cercando di coinvolgere tutti, ogni ragazzo quando viene chiamato in causa risponde sempre in maniera positiva".