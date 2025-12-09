"Sono gare dove si deve sbagliare meno, poi se si sbaglia bisogna corprire l'errore. Mi riferisco a tutta la squadra". Sono queste le prime parole che Cristian Chivu, tacnico dell'Inter, rilascia a Sky Sport a pochi minuti dal match di Champions League contro il Liverpool: "L'intensità è importante, il Liverpool ce l'ha come mantra e noi dobbiamo pareggiarla. E capire i momenti per sfruttarli".

Questi tre punti possono pesare molto per la qualificazione.

"Sappiamo che 12 non bastano, ne servono di più. Oggi è una possibilità, conta oggi perché possiamo guadagnare punti. Faremo di tutto per fare una buona gara e acchiappare punti".

Quanto è importante avere di nuovo Calhanoglu al top?

"Ha tirato fuori la leadership, il suo valore. Così anche Barella, Lautaro, Thuram... tutti. Sono tutti importanti, a prescindere da chi parte dall'inizio o da chi subentra per dare il suo contributo. Sono importanti dal lunedì che ci si allena fino alle gare".