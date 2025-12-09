Lautaro Martinez, in compagnia di Rasmus Hojlund del Napoli e Giovane Santana del Verona, guida le fila della formazione ideale della 14esima giornata del campionato di Serie A stilata dalla stessa Lega Calcio in collaborazione con Fantacalcio.it. Citati come potenziali 'riserve' anche altri due marcatori della gara contro il Como come Carlos Augusto e Marcus Thuram.

