Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nel prepartita di Sky commenta così la partita imminente contro il Liverpool: "I calcoli non li abbiamo fatti, vorremmo ripetere la prestazione di sabato. Sarà difficile perché l'avversario è di spessore nonostante si parli di crisi. Ha investito mezzo miliardo sul mercato, sono campioni in carica di Premier, campioni sempre difficili da affrontare".

L'ultima contro il Liverpool erano gli ottavi di finale con Inzaghi, sembravate inferiori, ora li affrontate quasi alla pari.

"Abbiamo acquisito tanta esperienza che serve in queste competizioni, in questi tre anni i ragazzi hanno acquisito mentalità vincente, capiscono la differenza tra Champions e campionato, valori importanti per affrontare un club blasonato come il Liverpool indipendentemente dal momento".

La tua bravura è scegliere gli uomini giusti con cui lavorare.

"Al di là della squadra che va in campo ci sono colleghi e collaboratori, Ausilio, Baccin e tanti altri. L'importante è che ci sia una società forte, questi sono le regole di una società di calcio. Noi li possiamo mettere in pratica perché la società ci ha delegato e lo facciamo al meglio, poi i risultati possono venire o no ma è un modello che funziona".

Le parole di Salah possono caricare la sua squadra o li fa arrabbiare?

"Non conosco le dinamiche, è un ottimo giocatore, bisogna capire cosa c'è dietro. Se rinuncia a un giocatore così importante ci sarà un motivo. Non so se li carica, si caricano da soli, il Liverpool ha una mentalità vincente, una storia, affronta queste partite con grandissime motivazioni".