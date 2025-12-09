Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski analizza così il ko subito contro il Liverpool a San Siro: “Siamo delusi, amareggiati. Per me quello non è mai rigore, purtroppo è andata così. Giocare ogni tre giorni ovviamente non è mai semplice, sono tutte gare di livello, magari con dei viaggi. Queste partite possono capitare a ogni squadra, bisogna recuperare bene, avere energie e andare avanti.

Un consiglio per la squadra? Nessun consiglio, la squadra sa cosa deve fare, abbiamo una trasferta difficile contro il Genoa in un campo molto complicato, dobbiamo tornare a vincere e poi alla Champions penseremo da gennaio con le ultime due partite”.