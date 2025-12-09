Raggiunto da Sky Sport a pochi minuti dalla super sfida di Champions League contro il Liverpool, Federco Dimarco presenta così l'imminente big match di San Siro: "È una squadra forte, piena di giocatori di livello. Dovremo stare attenti per tutti i 90', loro sono sempre pericolosi in ogni occasione".

In queste partite qual è la cosa più importante?

"Si è visto in questi anni, quando abbiamo fatto grandi partite è perché siamo stati squadra dall'inzio alla fine. Abbiamo dato tutto l'uno per l'altro e dobbiamo farlo anche stasera".

Serviva questo sprint per dimenticare l'anno scorso? Qual è il segreto?

"È motlo semplice, basta pensare partita per partita. In Champions sono tutte difficili, stasera incontriamo un avversario forte e dovremo fare attenzione".