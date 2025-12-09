Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 14esima giornata di Serie A. Spicca la squalifica di tre giornate per M'Bala Nzola del Pisa, mentre il laziale Mario Gila viene bloccato per una giornata così' come il romanista Zeki Celik e il comasco Maximo Perrone. In ottica nerazzurra è invece da segnalare la seconda sanzione per Manuel Akanji.

Ammenda di 5mila euro per il Como, ultimo avversario dell'Inter, "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti minuto l'inizio del secondo tempo".