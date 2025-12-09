'You’ll never walk alone', il celebre motto del Liverpool, è stato svuotato del suo più alto significato attorno alle 12 italiane, quando Mohamed Salah, il giocatore più rappresentativo dei Reds del ciclo vincente di Jurgen Klopp, ha pubblicato su Instagram la foto che lo ritrae tristemente solo nella palestra del centro sportivo del club mentre i compagni sono a Milano per ultimare i preparativi prima della gara contro l’Inter. Gli inglesi, di nuovo a San Siro, sponda nerazzurra, a quasi tre anni dalla famosa partita mai digerita da Simone Inzaghi, si presentano con premesse diverse da quel 16 febbraio 2022, reduci da uno score horror tra Premier e Champions, appesantito dal ‘caso Momo’ esploso in una stagione disgraziata. Fantasmi che compaiono e scompaiono in base ai risultati, come sa bene Cristian Chivu, che alla vigilia ha sentito nominare nuovamente, dopo tante settimane, la parola ‘Monaco’ che dalle parti della Pinetina fa venire i brividi. Può una sfida così, se vinta, cancellare i brutti ricordi del 31 maggio scorso? Una domanda che il tecnico romeno ha definito ‘bella’, con ogni probabilità perché è quella alla quale, dal suo insediamento, sta cercando di dare una risposta. Non è semplice trovare certezze in 90’, più logico pensare alla matematica in chiave ottavi di finale per non passare dagli odiosi playoff. In campo, poi, è sempre un'altra storia: dopo un inizio simile a una partita a scacchi, arriva l'imprevisto che cambia la sceneggiatura: Hakan Calhanoglu alza bandiera bianca per un problema muscolare e arriva il primo cambio obbligato. All'undicesimo inizia la partita di Piotr Zielinski, poco dopo quella condizionata dal giallo di Lautaro Martinez, colpevole di aver fatto volare Andy Robertson con un'entrata fuori tempo massimo. Al 17', la prima situazione da annotare sul taccuino: sfruttando gli halfspace, gli ospiti riescono a trovare tra le linee sulla trequarti Curtis Jones che chiama in causa Yann Sommer per una parata imperfetta, non dissimile a quella che è costata un derby. Più in là, lo svizzero si produce in un'altra respinta, questa volta efficace, sulla conclusione innocua di Ryan Gravenberch. Al 26', l'Inter riesce quello che non le era riuscito fino a quel momento: innescare finalmente gli attaccanti. Che combinano ai bordi dell'area avversaria ma peccando entrambi di eccessivo altruismo da cui ne esce un nulla di fatto. Sul ribaltamento di fronte, la fuga di Hugo Ekitiké sulla destra, che si perde in, provoca un altro forfait tra i padroni di casa: Francesco Acerbi si accascia a terra chiedendo il cambio dopo il duello perso con il francese. Altro turning point della gara: entra Yann Bisseck che non fa in tempo a prendere la marcatura che arriva il gol di Ibrahima Konaté. Una rete che, già live, sembra abbia il peccato originale di un tocco di braccio di Ekitiké. Che il VAR rileva dopo 4' sottoponendo la questione all'arbitro Felix Zwayer. Il quale, rivedendo al monitor l'episodio, decide giustamente per l'annullamento. San Siro esplode come se avesse segnato Lautaro e poco dopo spinge Yann Bisseck, fresco e voglioso di dimostrare il suo valore in una partita così prestigiosa, a una cavalcata che si infrange contro Virgil van Dijk. E' il momento migliore dell'Inter che, anche sostenuta dal proprio pubblico, va a centimetri dal vantaggio con una punizione di Nicolò Barella che si traveste da Andrea Pirlo. La palla soffia di poco vicino al sette, al contrario di quella di Piotr Zielinski che ai alza sulla traversa dopo la sponda di Lautaro. L'ultimo frame significativo di un primo tempo che si chiude addirittura al 52', dopo 7 minuti di recupero, è quello che fotografa Lautaro che schiaccia di testa testando i riflessi di Alisson.
SECONDO TEMPO -
La ripresa si apre con un svarione di Sommer che apre la porta ad Alexander Isak, che però spara largo non sfruttando il regalo di Natale in anticipo. L'Inter risponde con un'occasione potenziale gettata via da Henrikh Mkhitaryan, lanciato a mo' di fionda dalla sponda di Lautaro verso la metà campo del Liverpool per poi sbagliare l'ultimo passaggio verso Thuram. Al 59', un rinvio svirgolato di Bastoni vuol dire salvezza perché evita un gol quasi sicuro di Alexis Mac Allister dopo un'azione avviata dalla splendida giocata di Gravenberch. A proposito di giocate d'alta scuola, Barella sale in cattedra dando un pallone d'oro a Lautaro, murato da un difendente in maglia rossa. Si va da una parte all'altra senza soluzione di continuità: Ekitiké calcia in bocca a Sommer, Thuram risponde mandando sui cartelloni pubblicitari. Al 68', vista la situazione di impasse del risultato e la stanchezza accumulata, Arne Slot manda in campo Florian Wirtz e Conor Bradley per Ekitiké e Gomez. Due sostituzioni dopo le quali Ekitike si vede respingere un tiro promettente da Akanji. Dopo qualche minuto con poco da raccontare, ci pensa il neo entrato Bradley a rianimare la partita con un sfondamento sulla destra che va a scontrarsi sul corpo di Sommer. Il Liverpool comincia a crederci e anche i suoi 4361 supporter prendono voce. Le energie sono quelle che sono e, guardato il cronometro, Chivu decide di utilizzare l'ultimo slot per fare tre cambi: Sucic, Bonny e Carlos rilevano Mkhitaryan, Thuram e Dimarco. E' il minuto 82', tre giri d'orologio dopo Wirtz cade in area lamentando un fallo. Una trattenutina di Bastoni, al di sotto della soglia del rigorino italico, che pure il VAR, scrupoloso fino all'eccesso, ritiene di dover segnalare all'arbitro centrale. Che, a quel punto, davanti al replay non se la sente di smentire i colleghi e manda a tirare dal dischetto Dominik Szoboszlai. L'ungherese è glaciale e fa 1-0. Risultato che rimarrà cristallizzato fino al triplice fischio sancendo la sesta sconfitta stagione per l'Inter, la seconda di fila in Europa dopo quella di Madrid che complica la corsa alla top 8.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:07 Inter-Liverpool, le pagelle - Thuram a intermittenza, Akanji sfrutta le lunghe leve. Dimarco frenato
- 23:05 Doccia ungherese: Szoboszlai all'88esimo gela San Siro, il Liverpool batte l'Inter. La corsa alle Top8 si complica
- 23:02 Inter-Liverpool, Fischio Finale - Un fallo sotto la soglia del 'rigorino' condanna Chivu alla sesta sconfitta stagionale
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-LIVERPOOL: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:05 Inter-Liverpool, il Meazza è quasi sold out: presenti circa 74 mila spettatori
- 21:47 Calhanoglu e Acerbi, arrivano le prime indicazioni dall'infermeria
- 20:44 Champions League, il Bayern Monaco supera lo Sporting Lisbona in rimonta: Gnabry, Karl e Tah firmano il 3-1
- 20:30 Chivu a Sky: "Oggi è una possibilità, sappiamo che 12 punti non bastano. Calhanoglu ha tirato fuori la leadership"
- 20:25 Marotta a Sky: "In questi anni abbiamo acquisito tanta esperienza ma il Liverpool è sempre temibile"
- 19:42 Dimarco a Sky: "Quando abbiamo fatto grandi partite è perché siamo stati squadra dall'inizio alla fine"
- 19:40 Dimarco a ITV: "Affrontiamo una squadra forte, serve essere compatti. Io cerco sempre di migliorare"
- 19:37 Serie A, la 14esima giornata su DAZN: per Inter-Como 1,1 milioni di telespettatori
- 19:22 Giudice Sportivo - Stangata Nzola, Akanji alla seconda sanzione. Ritardo nella ripresa contro l'Inter: multa al Como
- 19:08 videoU20, Moressa: "La qualificazione era un obiettivo. Contento per il gol, avevo bisogno di sentire fiducia"
- 18:53 videoU20, Carbone: "Abbiamo meritato la qualificazione. Partita positiva, i ragazzi sono stati meravigliosi"
- 18:39 Youth League - Gli Up&Down di Inter-Liverpool: grande prova per i nerazzurri, il migliore in campo è La Torre
- 18:24 Champions League, Taremi entra e salva l'Olympiacos: assist decisivo, i greci battono 1-0 il Kairat Almaty
- 18:10 Sky - Akanji recuperato. L'ex City dovrebbe partire dal primo minuto contro il Liverpool
- 17:55 Malagò: "La cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 pietra miliare della storia di San Siro"
- 17:43 Youth League - Che Inter! Dominio contro il Liverpool e goleada: finisce 5-0 per i ragazzi di Carbone
- 17:40 Scudetto, Inter sempre davanti a tutte nelle quote. Scivolano ancora Roma e Juventus
- 17:25 Csiszar: "Inter, gruppo sano e pronto a dare tutto. Famiglia e tifosi mi caricano: vi racconto un aneddoto"
- 17:11 Santa Margherita lancia la nuova special edition dedicata all'Inter. Con annesso un concorso
- 16:56 Bel colpo per l'Under 17 di Handanovic: battuta 2-1 in trasferta la capolista Hellas Verona
- 16:43 Milan, escluse lesioni muscolari per Leao. Il portoghese ha già iniziato le terapie
- 16:29 Inter-Como, Luis Henrique svetta su tutti. Poi è gran lotta per il podio
- 16:14 Disponibile da oggi il Winter Pack coi biglietti per Napoli, Lecce e Pisa: prezzi da 19 euro
- 16:00 Sabatini: "Chivu all'Inter ha fatto una rivoluzione gentile. È un personaggio da preservare"
- 15:45 Mourinho: "Conte tra i più bravi dal punto di vista della preparazione. Ed è molto esigente sul mercato"
- 15:31 Caso Salah, Di Canio: "Atto egoistico enorme del giocatore, con il Liverpool la storia è finita"
- 15:17 Milan-Como, ipotesi Perth verso il tramonto: troppo stringenti i paletti delle federazioni locali
- 15:02 Salah non convocato per Inter-Liverpool, Xabi Alonso: "Non spetta a me valutare la decisione"
- 14:48 Marcatori Inter-Liverpool, Lautaro e Thuram in cima alla lavagna. Occhio alla voglia di gol europeo di Isak
- 14:35 Lautaro Martinez faro dell'attacco della Top XI di giornata. Citati altri due interisti
- 14:20 Sky - Inter-Liverpool, Akanji sta meglio: convocazione possibile. Formazione, dubbio a destra per Chivu
- 14:06 Verso Inter-Liverpool, i cancelli di San Siro aprono alle 19: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 13:53 Bookies - Inter in vantaggio sul Liverpool, ma per i risultati esatti le ipotesi preferite sono a segno 'X'
- 13:38 Tensioni Iran-Usa, Taremi rischia di saltare la Coppa del Mondo: il punto
- 13:25 Michieletto: "Vedrei bene Bisseck pallavolista. Io e Romanò come la ThuLa? All'inizio volevo fare Dimarco"
- 13:10 Giaretta, DS Pafos: "Che storia Zielinski. Preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 mln"
- 13:03 videoTempo di pranzo UEFA per l'Inter e il Liverpool: le immagini dell'arrivo delle due delegazioni
- 12:57 Balotelli: "Mou stava provando il tridente con me, Eto'o e Milito per Madrid. Poi cambiò idea"
- 12:42 CdS - Inter sempre lassù pure con Chivu: non era scontato. Battere oggi il Liverpool significherebbe...
- 12:28 GdS - Inter-Liverpool, fasce decisive: occhio soprattutto al duello Dimarco-Szoboszlai
- 12:13 Salah e il Liverpool, la diatriba corre sui social: autoscatto polemico dell'egiziano in palestra
- 12:00 Il giorno di INTER-LIVERPOOL, le ULTIME e la PROBABILE: dubbio AKANJI. CAMBIO a DESTRA?
- 11:45 Inter-Liverpool in Youth League, il vice allenatore dei Reds Wiles: "Vogliamo una buona prestazione"
- 11:30 Sacchi: "Napoli e Inter le più attrezzate per vincere lo scudetto, ma il Milan senza coppe può avere un vantaggio nel periodo decisivo"
- 11:16 Bergomi e la passione Liverpool: "Nasce tutto grazie alla RAI. Chi può far male ai Reds? Dico Thuram"
- 11:02 Berenbruch: "Mi ispiro a un ex interista. In nerazzurro dai 15 anni, ho imparato che..."
- 10:48 Maicon: "Emozionante vedere Chivu in panchina. Ecco il mio ricordo più bello a San Siro"
- 10:34 Akanji: "Ecco il mio compito nell'Inter. Se potessi ruberei la qualità tecnica di due miei compagni"
- 10:20 Oriali: "Mou e Conte fuoriclasse. L'Inter una seconda pelle, non vorrei mai giocare con loro. Sarei rimasto, ma..."
- 10:06 Condò: "Il Milan si iscrive per lo Scudetto. Napoli e Inter universalmente considerate migliori, ma..."
- 09:52 TS - Akanji, l'ora del dubbio: tutte le idee di Chivu per la difesa. Mkhitaryan torna dal 1'
- 09:38 TS - Inter-Liverpool, sfida nella sfida tra i reparti offensivi: i numeri del confronto
- 09:24 TS - Inter, tre motivi per vincere contro il Liverpool. Chivu può sorpassare ancora Inzaghi
- 09:10 CdS - Dubbio Akanji: farà il possibile. Per Dumfries il rientro non pare imminente
- 08:56 GdS - Doppia sfida Italia-Inghilterra: c'è una differenza imbarazzante, ma Chivu...
- 08:42 Il doppio ex Coutinho: "Inter e Liverpool hanno Dna vincente. Chivu? Cristian è davvero un leader. Carlos Augusto e Luis Henrique..."
- 08:28 Ince: "Inter pronta al decollo, ma occhio al Liverpool. Chivu? Posso dire che..."
- 08:14 GdS - Confermato Acerbi, Carlos Augusto a destra: la probabile formazione
- 08:00 Preview Inter-Liverpool - Chivu non smonta la Thu-La. Dubbio Akanji
- 07:30 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 00:00 Cancellati definitivamente gli incubi post Monaco
- 23:50 Arzignano, Mattioli dopo il pari con l'Inter U23: "Gli abbiamo lasciato meno spazio"
- 23:45 Adani ribadisce: "L'Inter di sabato uno spettacolo di completezza e occupazione degli spazi"
- 23:30 M. Orlando: "Quanto l'Inter gioca come contro il Como, non ce n'è per nessuno"
- 23:26 Milan, Landucci: "Questa squadra non molla mai. Leao? Domani mattina farà gli esami"
- 23:15 A San Siro un'altra grande notte europea. Inter-Liverpool da spettacolo: momenti diversi, ambizioni elevate