L'Inter Primavera di Carbone non lascia nemmeno le briciole al Liverpool. Finisce 5-0 al Konami Centre, con i gol di Zarate dal dischetto, La Torre, Moressa e Mosconi e l'autogol di Misciur. Ecco i migliori in campo.

RISING STAR

La Torre - Il migliore in campo: un gol bellissimo, un assist e tanta qualità. Riesce a dominare in fase di possesso e in fase di non possesso, spazzando via la mediana avversaria. Per lui è la miglior prova in stagione, grazie alla quale dà un contributo importante alla grande vittoria di stasera.

UP

Zouin - In dribbling fa girare la testa al povero O'Connor, che non lo prende praticamente mai. Quando punta l'uomo riesce sempre a saltarlo, anche se poi gli manca un po' di concretezza. Questa sera ha comunque fatto vedere tutto il suo repertorio nel secondo tempo.

Mosconi - Segna, si muove parecchio, dà tante soluzioni ai compagni in costruzione. Ottima interpretazione di una gara in cui non è protagonista assoluto ma in cui fa tantissime cose buone. E alla fine trova anche un bel gol in area di rigore.

Farronato - Poco sollecitato, sicuramente, ma quando c'è da metterci una pezza lui si fa trovare pronto, anche sul 2-0 quando la gara sarebbe potuta riaprirsi. Molto sicuro, è bravo anche nel gioco con i piedi, una delle cose più importanti per un portiere moderno. Il palo colpito da Morrison gli consente di tenere la rete inviolata.

Bovio - Eleganza, sicurezza, tempismo: ancora una volta è assoluta garanzia nella retroguardia nerazzurra. Grande prestazione dal primo al novantesimo, non sfigura al fianco di un ottimo ed esperto giocatore come Mayé, anzi.