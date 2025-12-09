Dalle 12:00 di oggi e fino ad esaurimento disponibilità, è disponibile per i tifosi interisti il Winter Pack che permetterà loro di acquistare i biglietti per le partite contro Napoli, Lecce e Pisa, a partire da 19 Euro a partita. È necessario essere in possesso della tessera Siamo Noi per procedere all’acquisto: il pack sarà infatti caricato digitalmente sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio per tutte le tre partite incluse.

Ogni acquirente può acquistare fino ad un massimo di quattro pack in un’unica transazione, purché tutti gli utilizzatori siano possessori di Siamo Noi, in corso di validità. Il prezzo si intende a tariffa BASE: sarà quindi possibile il cambio utilizzatore al costo di 20€ e non sarà invece consentito l’utilizzo della piattaforma di rivendita. Scegliendo il posto per Inter-Napoli in anticipo si potrà accedere alla terza fase di vendita anticipata dei biglietti per il big match di gennaio contro i partenopei, in cui sarà possibile acquistare fino ad ulteriori due biglietti in anticipo rispetto alla vendita libera, insieme agli abbonati a tariffa BASE e ai soci Inter Club base.