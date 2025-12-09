Piotr Zielinski a caldo ai microfoni di Sky nel post partita commenta: "Siamo delusi e arrabbiati perché abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato qualcosa davanti per metterla dentro, poi la decisioni arbitrali non le capisco, dal campo non sembrava fallo. Se fischiano questi falli allora sono tutti rigori".

Sezione: News / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 23:17
Autore: Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
vedi letture
Print