Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco presenta così la sfida di stasera contro il Liverpool: “Dobbiamo continuare a seguire quello che chiede il mister, quello che proviamo in settimana e cercare di fare una grande partita stasera. Affrontiamo un avversario forte, come quando affronti il Barcellona, il Bayern Monaco, squadre così. Dobbiamo essere attenti e compatti, squadra, darsi una mano l’uno con l’altro e portare a casa punti perché oggi è importante”.

La tua stagione fin qui? Cosa puoi dare ancora?

“Cerco di dare il mio contributo in ogni partita che gioco, ma si può sempre migliorare e io cerco di migliorarmi giorno per giorno”.