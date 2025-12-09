"Mi sono innamorato del calcio grazie a mio padre. Io e mia sorella andavamo a guardarlo quando giocava e proprio per questo ho iniziato ad allenarmi anche io". Inizia così il racconto di Manuel Akanji per il matchday programme di Inter-Liverpool.

"Sono sempre stato un gran lavoratore, una persona positiva e tranquilla. Amo da sempre giocare a calcio, il mio compito è difendere e servire al meglio i miei compagni: per me è fondamentale mettermi al servizio della squadra", aggiunge lo svizzero, che notoriamente ha una passione per la matematica. "A scuola ho scoperto di essere bravino a fare i conti; quindi, ho cominciato ad allenarmi sempre di più sui calcoli e sono migliorato molto: mi allenavo con tutti i numeri che vedevo in giro!".

"La qualità che più mi ha aiutato è la fiducia in me stesso e nelle mie potenzialità - dice ancora Akanji -. Se potessi “prendere” una qualità da un mio compagno direi la tecnica di Zielinski perché sa giocare molto bene con entrambi i piedi o anche quella di Mkhitaryan".