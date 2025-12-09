Fabio Capello è netto nel suo commento nel post partita di Inter-Liverpool su Sky, in riferimento al calcio di rigore concesso ai Reds nel finale: "Un rigore scandaloso, non capisco l'intervento del Var, c'è stata anche una simulazione del giocatore che si è buttato per terra facendo una sceneggiata assurda. Il Var ci ha messo tre minuti per vedere un colpo di mano evidente nel primo tempo, qui chiama l'arbitro per un fallo che si vede su ogni calcio d'angolo, tutti si trattengono, sarebbero tutti calci di rigore. Crei un precedente ed è una vergogna dare un calcio di rigore come questo".