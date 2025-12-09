Arrivano notizie fresche da Sky Sport a sette ore da Inter-Liverpool: Manuel Akanji sta meglio rispetto a ieri, quando non si era allenato per via di una leggera sindrome influenzale, e si candida per entrare tra i convocati di Cristian Chivu per la gara valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Da capire se il difensore svizzero giocherà o meno come titolare; l'altro dubbio di formazione è legato alla fascia destra, con Carlos Augusto e Luis Henrique che restano in ballottaggio.