Alle ore 16, Inter e Liverpool scenderanno in campo per l'ultima giornata della fase campionato di Youth League, partita cruciale per il destino europeo dei nerazzurri che non hanno ancora la certezza aritmetica del passaggio al secondo turno. Alla vigilia dell'incontro, il vice allenatore dei Reds Simon Wiles spiega le intenzioni della sua squadra: "Vogliamo andare a Milano e fare una buona prestazione. Sappiamo di essere qualificati, ma ci sono sicuramente aspetti su cui possiamo costruire rispetto alla partita precedente. Le partite della Youth League sono sempre impegnative e pongono sfide sempre diverse per i giocatori, per mister Robert Page e per me".