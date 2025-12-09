Il tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, entrambi a segno contro il Como, è pronto a ripertersi questa sera contro il Liverpool: la presenza del capitano nerazzurro nel tabellino dei marcatori è offerto a 2,50, quella del francese 3. Hakan Calhanoglu è invece proposto a 4,50. Nel Liverpool, con Mohamed Salah out per motivi disciplinari, attenzione ad Alexander Isak, a caccia ancora del primo gol in Champions con il Liverpool, fissato a 2,75, mentre Hugo Ekitiké, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai sono visti nell'ordine a 3,25 e 5 volte la posta.