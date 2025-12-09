Alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus, il direttore sportivo del Pafos Cristiano Giaretta si racconta ai microfoni di Tuttosport. Parlando non solo dell'esperienza a Cipro, ma ripercorrendo anche alcuni dei suoi colpi più importanti in carriera: "Uno degli ultimi è stato Joao Pedro: l’abbiamo preso da giovanissimo al Watford, poi è andato al Brighton e adesso è al Chelsea. Pagato abbastanza (70 milioni di euro, ndr), ma è un giocatore importantissimo".



Alla Juve aveva venduto Orsolini, scoperto all’Ascoli.

"E fu una grande cessione: ci avevano visto lungo, poi non se n’è fatto nulla. Ma Riccardo è ancora di quel livello lì, è solo esploso più tardi. È che all’inizio non è mica facile, però le qualità si vedevano. Tornando ai dati: Orsolini in quelli fisici è una bestia, è un giocatore che è a quel livello lì».



Chi l’ha sorpresa di più nel tempo?

"Piotr Zielinski. Preso da una squadra di seconda divisione in Polonia per 100mila euro. Poi venduto al Napoli per 18 milioni: che storia".