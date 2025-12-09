Nella giornata numero 14 di Serie A per le 10 gare trasmesse, la piattaforma streaming DAZN ha portato a casa oltre 6,5 milioni di utenti connessi ai vari device. Un dato “puro” poiché non ci sono rilevazioni Audicom per quel che riguarda il programma 'Zona DAZN'. La gara che ha fatto registrare l’audience più elevata è stata quella tra Napoli e Juventus, che ha messo davanti agli schermi più di 1,8 milioni di appassionati.
Bei numeri anche Inter-Como, giocata sabato alle 18, con 1,1 milioni di telespettatori. Terzo gradino del podio per il posticipo di ieri tra Torino e Milan, gara che però è andata on air in condivisione con la rete satellitare Sky insieme con Verona-Atalanta e Lazio-Bologna.
Sezione: News / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 19:37
