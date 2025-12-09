Rapida battuta di Arne Slot, tecnico del Liverpool, che ai microfoni di Sky sulla situazione di Salah ha detto: "Credo che la risposta sia sempre la stessa, dobbiamo parlare del risultato, abbiamo raggiunto tanti bei risultati di recente, oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria in trasferta in un grandissimo stadio. Dobbiamo parlare dei calciatori che hanno giocato. In conferenza ora tutti mi chiedereanno di Salah ma dobbiamo parlare della prestazione di stasera".