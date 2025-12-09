Colpo dell’Inter Under 17 di Samir Handanovic, che ieri si è imposta per 2-1 all’antistadio sull’Hellas Verona, capolista del Girone B con 31 punti, nel posticipo della dodicesima giornata del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, infliggendo la prima sconfitta in campionato agli scaligeri.

I nerazzurri sono passati in vantaggio al 59’ con Edoardo Evangelista, per poi raddoppiare al 76’ grazie a Thomas Matarrese. Prima del fischio finale, i gialloblù hanno accorciato le distanze con Tommaso Casagrande all’85’. Con questa vittoria, l'Inter è salita a quota 26, a meno cinque dai veneti.