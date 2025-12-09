A pochi mesi dall’annuncio del rinnovo della Partnership, Santa Margherita – che ha riconfermato il titolo di Official Wine Supplier di FC Internazionale Milano – presenta la nuova special edition dedicata al Club nerazzurro: un’inedita creazione pensata per rendere omaggio alla sua storia, ai suoi colori e alla sua vocazione vincente. Un prodotto da collezione che unisce due eccellenze italiane, celebrando l’incontro tra l’eccellenza nel mondo del calcio e l’eccellenza dell’enologia Made in Italy. La special edition si presenta con un look originale che riprende fedelmente la palette simbolo della squadra e si arricchisce dello stemma dell’Inter in effetto oro, un dettaglio che dona luce ed eleganza. La grafica di etichetta e cofanetto si ispira alla maglia home 2025/2026: un pattern caratterizzato da linee irregolari che donano movimento ed energia. Un motivo pensato per parlare ai tifosi più fedeli e che, agli occhi più attenti, rivela un elemento a sorpresa: la scritta “Inter” celata all’interno della trama. Ne nasce un design coinvolgente, capace di celebrare la passione nerazzurra e sorprendere chi conosce la storia del Club.

La bottiglia, nell’esclusivo formato astucciato da 75 cl., è disponibile su Amazon e presto anche sull’e-shop di Santa Margherita, per accompagnare con eleganza le celebrazioni delle prossime Feste. In più, è stato lanciato il concorso “Entra in campo con Inter e Santa Margherita”: all’interno di ogni astuccio i consumatori troveranno una cartolina con un codice univoco da inserire su https://concorsi.santamargherita.com/inter/. In palio tanti premi esclusivi a tinte nerazzurre: dai tour walkabout agli ingressi in area hospitality nei giorni delle partite, passando per le maglie autografate e molto altro. Il concorso termina il 31 marzo 2026.