Serata di Champions League, serata di gala in casa Inter e i tifosi nerazzurri non si sono fatti pregare. Il Meazza registra infatti praticamente il sold out per la partita contro il Liverpool, come ampiamente prevedibile. Nello specifico, come comunicato dal club, sono 73.892 gli spettatori presenti, di cui 4.361 nel settore ospiti.

Sezione: News / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 22:05
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
