Un'immagine che vale più di mille parole, al punto tale che Mohamed Salah non ha sentito il bisogno di aggiungerne. Mentre il Liverpool è a Milano in attesa di affrontare l'Inter, l'egiziano lavora da solo nel centro sportivo dei Reds. E proprio all'interno della sala pesi dell'AXA Center l'ex Roma e Fiorentina si immortala postando poi la foto sul proprio profilo Instagram. Un modo sottile per lanciare una nuova bordata al suo club.