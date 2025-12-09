Vittoria e allungo per le prime tre della classe. Milan e Napoli vincono di misura rispettivamente contro Torino e Juventus e mantengono un punto di vantaggio sull’Inter, capace di regolare il Como con un netto 4-0 e ancora in cima alla lavagna dei bookmaker per lo scudetto. Si gioca infatti a 1,79 su 888sport e 1,95 su Snai il tricolore nerazzurro, seguito – si legge su Agipronews - in quota dal bis dei campioni in carica del Napoli, proposti a 3,75, in leggero vantaggio sul Milan dato a 3,95.

Con la seconda sconfitta consecutiva di misura crollano le possibilità scudetto della Roma, passata in due settimane da 6 a 20, mentre il primo ko dell’era Luciano Spalletti nello scontro diretto contro gli azzurri vede scendere il primo posto finale della Juventus da 25 a 33 volte la posta.