"Era giusto un pareggio per come si era messa". È questo il primo commento che Cristian Chivu concede ai microfoni di Sky Sport dopo la bruciante sconfitta dell'Inter contro il Liverpool nella sesta giornata della League Phase di Champions League: "L'approccio è stato con poca energia, poi abbiamo trovato la chiave per metterli in difficoltà ma dopo due sostituzioni che ci hanno condizionato nel momento clou: quando servivano cambi c'era meno energia. Poi è arrivato l'episodio nel finale, che è già il secondo nelle ultime due partite di Champions, e non riusciamo a portare a casa niente. Abbiamo lottato e dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio per provarci ma dovevamo essere più lucidi. La partita è stata un po' condizionata dai due cambi che abbiamo dovuto fare".

Come valuti il rigore?

"Commento poco le decisioni arbitrali, parlo di educazione e di quello che dobbiamo insegnare in queste partite. Secondo me la dinamica l'arbitro l'ha interpretata bene in campo quando non ha fischiato il rigore, poi il VAR quando interviene deve capire le dinamiche. Bisogna accettare la decisione, dobbiamo imparare a lottare contro le ingiustizie e gli episodi: bisogna fare più attenzione e pensare a cosa vogliamo fare di buono".

Ti eri preparato a vedere un Liverpool così aggressivo?

"Ci aspettavamo la loro pressione, potrevamo fare meglio ma abbiamo iniziato un po' intimoriti e poi siamo cresciuti con la conduzione della palla. Nel secondo tempo mi aspettavo di continuare con quella energia del finale del primo tempo, poi come son calate le energie non potevamo fare i cambi e ci siamo abbassati un po' troppo".

Palladino in collegamento: "Mister, non era rigore".

"No comment (ride, ndr)".