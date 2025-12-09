“La cerimonia inaugurale rimarrà una pietra miliare dello stadio Meazza di Milano, 15 giorni dopo nell’Arena di Verona la cerimonia di chiusura. Poi l’apertura delle Paraolimpiadi, sempre a Verona, con la cerimonia di chiusura a Cortina. Le manifestazioni di inaugurazioni sono quattro”. Così, ai microfoni di RTL 102.5, si esprime il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò a meno di due mesi dall'apertura dei Giochi Olimpici invernali.

L'ex numero uno del CONI prosegue: “C’è una quantità molto importante di biglietti per le Olimpiadi sotto i 40 euro. Gli impianti? Viviamo di pane e sostenibilità: economica, finanziaria, ambientale e infrastrutturale. Dove si faranno le gare già esistevano gli impianti. Facendo questo abbiamo valorizzato luoghi iconici ed abbiamo adattato quei luoghi alle Olimpiadi”, conclude.