Meglio il campionato portoghese o quello italiano? Stuzzicato con questa domanda, nel corso della conferenza stampa prima di Benfica-Napoli, José Mourinho ha risposto così: "Non guardo le partite del campionato italiano, mi concentro sul mio. Generalmente c'è una cultura tattica altissima, gli allenatori lavorano tutti molto bene sull'aspetto tattico, c'è una cultura importante sulle marcature individuali, una fisicità adattata a questo tipo di gioco", le parole dello Special One alla vigilia della sfida ad Antonio Conte. Di cui ha parlato in questi termini "È impossibile pensare che le sue squadre siano scarse, c'è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi".