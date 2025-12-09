"Non era scontato né facile riprendersi. Ma, con Chivu in panchina, al posto di Inzaghi, e una rosa che è ancora per larga parte quella dell’anno passato, l’Inter continua a restare in alto su ogni fronte, senza abbassare l’asticella delle ambizioni". Così il Corsport a poche ore da Inter-Liverpool di Champions.

Non se la passano altrettanto bene, invece, i Reds di Slot. "Il Liverpool, invece, ha provato ad andare all-in, con un mercato da 500 milioni di euro, ma ha finito per incartarsi sia in Premier, dove arranca addirittura al 10° posto a -10 dall’Arsenal capolista, sia in Champions, con 2 sconfitta in 5 gare, per di più contro Galatasaray e Psv".

"Quella contro il Liverpool non sarà una gara da dentro o fuori, ma a San Siro (tutto esaurito), in questi anni, si sono vissute tante sfide di altissimo profilo. E l’Inter si è sempre dimostrata all’altezza. Riuscirci anche stavolta potrebbe esorcizzare definitivamente la debacle di Monaco di Baviera", sottolinea il quotidiano romano.