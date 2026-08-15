Djed Spence è il nuovo rinforzo dell’Inter sulla fascia destra. Il club nerazzurro ha chiuso un inseguimento durato oltre due mesi, dopo la partenza di Dumfries verso il Real Madrid e i tentativi sfumati per Palestra e Khalaili. In attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, il 26enne londinese, arrivato dal Tottenham per 31 milioni di euro più 4 di bonus, ha pubblicato su Instagram un video d'addio dagli Spurs. Sono messi in evidenza i momenti più rilevanti, tra gol, contrasti e azioni significative. Spence ora è pronto a giocare con la maglia dell'Inter: ingaggio vicino ai 3 milioni di euro a stagione.