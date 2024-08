Julian Alvarez sta per diventare un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino sta per lasciare il Manchester City per 80 milioni di sterline, circa 95 milioni di euro.

Il trasferimento sarebbe un'operazione da record tra le cessioni dalla Premier League, di molto superiore ai 55 milioni di sterline sborsati dal Barcellona per Ferran Torres.