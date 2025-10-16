Con 22 gol segnati nelle prime 8 gare stagionali, la squadra di Chivu eguaglia il rendimento offensivo dell’Inter di Gigi Simoni nel 1997/98. In Europa, solo Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte vantano una media realizzativa superiore ai nerazzurri (2.8 reti a partita).

Letale nei calci piazzati e nel gioco aereo, l’Inter è la squadra che ha realizzato più gol di testa (5) e più reti da corner (4) in questa Serie A.