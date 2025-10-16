Pio Esposito è sicuramente uno dei giocatori che sta facendo tanto parlare di sé in questa prima parte di campionato. L'esperto di mercato Matteo Moretto su Youtube ha parlato della sua situazione contrattuale.

Il canterano nerazzurro ha appena rinnovato fino al 2030 e l'Inter gli ha già garantito un contratto importante da 1,2 milioni netti a stagione. Ad oggi le parti non stanno parlando del rinnovo, ma se il rendimento continuerà e il giocatore esploderà, non è da escludere che l'Inter possa sedersi al tavolo con il giocatore per adeguare il contratto.