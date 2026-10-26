Una scelta storica e per certi versi clamorosa: il derby di sabato tra Milan e Inter si prende la prima serata sulla TV di stato britannica BBC in free-to-air: il match sarà infatti trasmesso Oltremanica sul canale BBC2. Il tutto rappresenta un ulteriore step dell'accordo stipulato lo scorso agosto, in base al quale le emittenti BBC ALBA e BBC Sport si sono garantite la trasmissione di 38 partite, 19 a testa, del massimo campionato italiano tra diretta televisiva e streaming. 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 15:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.