L'Inter Primavera passa il turno in Youth League contro il Betis Siviglia vincendo per 5-3. Ecco chi sono i nerazzurri che hanno fatto meglio quest'oggi e quelli che avrebbero potuto dare di più.

UP

IDDRISSOU - Il centravanti nerazzurro batte un colpo, anzi tre. Pronti, via e ha già fatto doppietta, con l'Inter avanti 2-0. Poi, nel finale, cala il tris nel momento più delicato della partita, per il gol del 3-3, quando l'eliminazione era molto più di un'ipotesi. Prestazione superlativa nonostante le tante e continue provocazioni dei centrali avversari, si procura anche la punizione su cui Marello chiude la gara.

MANCUSO - Entra e, sostanzialmente, decide la partita. Stoccata decisiva, da giocatore decisivo, nel momento fondamentale della gara, a dare una mazzata tremenda psicologicamente al Betis. Bravissimo a farsi trovare pronto, avanza prepotentemente verso il titolo di MVP della stagione della Primavera nerazzurra.

CERPELLETTI - Si alza la posta in palio e lui alza il livello. Prestazione di volume, di cuore, di garra: da capitano. In un primo tempo dove i compagni di reparto faticano, lui corre per tre. Poi nel secondo tempo riesce a non uscire dalla partita e a non farsi assorbire dalle rotazioni e dalla qualità del Betis, restando lucido anche nel momento più difficile della gara.

DOWN

VENTURINI - Non la sua giornata, manca qualcosina sul piano della qualità e dell'intensità. Niente di troppo grave, ma è il meno positivo tra i giocatori nerazzurri.

ZOUIN - Non incide quanto potrebbe e non a caso, nonostante lo svantaggio, è il primo cambio di mister Carbone. Negli ultimi trenta metri gli sta forse mancando qualcosina in questo periodo. Comprensibile, visti i tanti impegni sia con l'U23 che con l'U20 e il minutaggio risicato a causa di essi.