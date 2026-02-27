Arrivano conferme sul recupero completo di Hakan Calhanoglu, pronto a tornare tra i convocati già domani per Inter-Genoa. Secondo Sky Sport, il turco si accomoderà in panchina, con Piotr Zielinski schierato di nuovo come playmaker; ai lati del polacco, Barella e Mkhitaryan si giocano due maglia con Davide Frattesi e Petar Sucic.

In difesa, vista la squalifica di Alessandro Bastoni, toccherà a Carlos Augusto guardare le spalle a Federico Dimarco sulla sinistra; a destra, invece, Luis Henrique al momento è in vantaggio su Matteo Darmian. In attacco in tre per due posti: Marcus Thuram con Pio Esposito o Ange-Yoan Bonny. 

Sezione: Focus / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 15:19
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.