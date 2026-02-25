Dopo la netta vittoria per 6-2 ai danni dell'AZ Alkmaar, Vítor Vinha, allenatore del Benfica Juniores, parla ai microfoni di A Bola per commentare il passaggio ai quarti di Youth League dove le Aquile sfideranno l'Inter di Benito Carbone: "È stata una partita quasi perfetta da parte nostra. Siamo stati molto ben organizzati, molto compatti, comprendendo i punti di forza dell'avversario e i punti che potevamo sfruttare. Abbiamo segnato sei gol e ne abbiamo subiti due. Avremmo potuto segnarne di più, avremmo potuto impedire di prendere i due gol dell'avversario. Abbiamo vinto meritatamente e siamo stati di gran lunga superiori a questo avversario, che è un avversario di valore e che ci ha eliminato l'anno scorso. Ma meritiamo i complimenti e i nostri giocatori sono stati eccellenti".

Ma cosa avrebbe potuto fare ancora meglio il Benfica?

"Abbiamo accumulato occasioni e le abbiamo trasformate. Qua e là, con una o due decisioni, avremmo potuto essere ancora più incisivi in ​​attacco. C'è stata un'altra situazione difensiva in cui ci siamo esposti un po', in cui non abbiamo fatto le cose al momento giusto e abbiamo finito per subire gol. Ma quando vinci 6-2, in una partita di questo calibro in Youth League, che è la nostra Champions League, il modo in cui siamo stati impegnati per tutto il tempo, come abbiamo cercato di fare male all'avversario, come abbiamo evitato quelli che erano i punti di forza dell'avversario... Quindi, non c'è molto da dire, dobbiamo congratularci con i nostri giocatori e continuare il nostro percorso".