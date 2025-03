Martedì 1° aprile è una data da segnare con il circoletto rosso sul calendario dei tifosi dell'Inter. La UEFA, infatti, ha comunicato che sarà quello il giorno della disputa della sfida valida per i quarti di finale di Youth League tra la formazione nerazzurra di Andrea Zanchetta e il Trabzonspor. Si giocherà in gara secca in Turchia, al 'Şenol Güneş Spor Kompleksi' di Trabzon, con fischio d'inizio alle ore 18 italiane.