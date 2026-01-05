Spazio a commenti e analisi di Inter-Bologna 3-1. La squadra nerazzurra domina a San Siro e risponde a Milan e Napoli. Ora testa al Parma prima del big match contro la squadra di Conte. Le ultimissime di calciomercato con le news su Cancelo, Frattesi e Asllani.

Il video
Sezione: Focus / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print