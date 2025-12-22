Dopo l'eliminazione nella semifinale di Supercoppa ai calci di rigore contro il Bologna, nuovi attacchi all'Inter di Chivu che passerà il Natale in vetta alla classifica del campionato italiano. Le ultime dall'infermeria nerazzurra in vista di Atalanta-Inter.

Data: Lun 22 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
