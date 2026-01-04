Il commento dell’inviato di FcInterNews da San Siro dopo la vittoria dell’Inter sul Bologna. Una prestazione da urlo degli uomini di Chivu che hanno annientato la squadra rossoblu.  A seguire il video commento di Raffaele Caruso da San Siro.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Dom 04 gennaio 2026 alle 23:51
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print