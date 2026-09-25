Nella serata di ieri, allo stadio Armando Picchi di Livorno si è celebrato il ricordo di Igor Protti: nel giorno del suo compleanno, due selezioni di ex compagni di Livorno e Bari dello Zar, scomparso lo scorso 19 giugno, si sono sfidate per una partita a scopo benefico. Al termine del match, ai microfoni di TeleNorba si è presentato Emiliano Bigica, allenatore dell'Inter Under 20 ed ex giocatore biancorosso: "Essere riusciti ad organizzare tutto questo in memoria di Igor riempie di gioia me e i miei compagni". 

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 22:12
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.